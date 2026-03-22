سريلانكا ترفع أسعار الوقود 25% تحت ضغط أزمة الطاقة العالمية

كولومبو-سانا

رفعت السلطات السريلانكية اليوم الأحد أسعار الوقود بنسبة 25 بالمئة، في ثاني زيادة خلال أسبوعين، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وتأثيراتها على إمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن سعر ليتر البنزين العادي في سريلانكا ارتفع إلى 398 روبية، أي ما يعادل 1.30 دولار، مقارنة بـ317 روبية سابقاً، فيما سجل سعر مادة الديزل المستخدمة في قطاع النقل العام زيادة قدرها 79 روبية ليصل إلى 382 روبية لليتر الواحد.

وكانت الحكومة السريلانكية أقرت الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 8 بالمئة في أسعار الوقود، وفرضت نظام تقنين للحد من الاستهلاك المحلي.

وأوضح مسؤول في شركة “سيلان للبترول” أن الزيادة الأخيرة تهدف إلى خفض استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، مشيراً إلى توجيهات رئيس البلاد أنورا كومارا ديساناياكي بضرورة الاستعداد لنزاع طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط قد يؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة في سريلانكا.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أمر الرئيس السريلانكي باعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، داعياً المؤسسات إلى تفعيل نظام “العمل عن بعد” لتقليص الطلب على المشتقات النفطية.

يُذكر أن سريلانكا تستورد كامل احتياجاتها النفطية، وحذرت الحكومة من أن استمرار التصعيد العسكري قد يقوّض جهود التعافي الاقتصادي التي بدأتها البلاد عقب أزمة الديون التي واجهتها عام 2022.

وتتفاقم أزمة الطاقة العالمية جراء تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.