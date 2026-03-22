“توتال” تحذّر من إطالة أمد النزاع في الشرق الأوسط

باريس-سانا

حذر الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنيرجي” باتريك بوياني من أنّ استمرار النزاع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى آثار حقيقية على الاقتصادات العالمية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بوياني قوله، في مقابلة مع شبكة “سي جي تي ان” الصينية على هامش منتدى التنمية الصيني: إنّ “الأمر كلّه مسألة وقت فقط”، مضيفاً: “إذا تجاوزت ستة أشهر، فسيكون لدينا تأثيرات حقيقية، وستعاني كلّ اقتصادات العالم”.

وأضاف إنه “مع إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ ممراً بحرياً حيوياً لـ 20 % من نفط العالم وغازه سيتعذر على عشرة ملايين برميل من النفط مغادرة منطقة الخليج يومياً”.

وتابع بوياني: “في حال استمر النزاع ثلاثة أو أربعة أشهر، سنتمكّن من استيعابه”، مشيراً إلى أن “الاقتصادات العالمية يمكنها الاعتماد على احتياطياتها النفطية للتخفيف من وطأة هذه الصدمة”.

وأجبرت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي كبرى شركات الطاقة، ومنها “توتال إنيرجي”، على تجميد عملها في كثير من الحقول البحرية، ما يعني وقف ما يعادل 15 % من إجمالي إنتاجها العالمي من النفط والغاز.