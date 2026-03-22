استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد، في السوق السورية على السعر الذي سجلته أمس السبت.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15550 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و15200 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 13350 ليرة جديدة مبيعاً، و13000 ليرة جديدة شراءً.

كما استقرت الأونصة في السوق العالمية اليوم عند سعر 4491 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك