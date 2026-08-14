دمشق-سانا
يستعد مطار دمشق الدولي يوم غد السبت، لاستقبال أولى رحلات شركة (Sundair) الألمانية القادمة مباشرة من العاصمة برلين.
واعتبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الجمعة، أنها خطوة جديدة لإعادة الربط الجوي المنتظم والمباشر بين عاصمتي سوريا وألمانيا.
وأشار الحصري، إلى أن إطلاق الخط يأتي ضمن جهود الهيئة لإعادة ربط المطارات السورية بالوجهات الأوروبية، وتوسيع شبكة النقل الجوي الدولي من وإلى سوريا، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، ولا سيما أبناء الجالية السورية في ألمانيا، إلى جانب دعم حركة السياحة والتبادل الاقتصادي وتعزيز التواصل بين البلدين.
ولفت الحصري إلى أن عودة الرحلات المباشرة من برلين إلى دمشق تشكل خطوة إضافية ضمن مسار متواصل لاستعادة حضور المطارات السورية على خارطة النقل الجوي الدولي، وفتح المزيد من الوجهات أمام المسافرين من وإلى سوريا.
يشار إلى أن سوريا وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق، الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في 16 تموز الماضي، التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وفي إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى المطارات السورية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري والنقل الجوي في وقت سابق بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة بين سوريا وألمانيا عبر شركتي (LEAV Aviation) و(Sundair) الألمانيتين.
وأوضحت الهيئة أن شركة (Sundair)، بدأت في الأول من شهر آب، تسيير رحلات منتظمة ومباشرة بين برلين ودمشق، فيما تنطلق رحلاتها المباشرة بين برلين وحلب اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل.
مطار دمشق الدولي يستعد لاستقبال أولى رحلات شركة (Sundair) الألمانية من برلين غداً السبت
دمشق-سانا