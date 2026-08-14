مطار دمشق الدولي يستعد لاستقبال أولى رحلات شركة (‏Sundair‏) الألمانية من برلين غداً السبت

‏ ‏دمشق-سانا‏

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يستعد مطار دمشق الدولي يوم غد السبت، لاستقبال أولى رحلات شركة (‏Sundair‏) الألمانية ‏القادمة مباشرة من العاصمة برلين.‏

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واعتبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في منشور عبر منصة (إكس) ‏اليوم الجمعة، أنها خطوة جديدة لإعادة الربط الجوي المنتظم والمباشر بين عاصمتي سوريا وألمانيا.‏

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وأشار الحصري، إلى أن إطلاق الخط يأتي ضمن جهود الهيئة لإعادة ربط المطارات السورية ‏بالوجهات الأوروبية، وتوسيع شبكة النقل الجوي الدولي من وإلى سوريا، بما يسهم في تسهيل حركة ‏المسافرين، ولا سيما أبناء الجالية السورية في ألمانيا، إلى جانب دعم حركة السياحة والتبادل ‏الاقتصادي وتعزيز التواصل بين البلدين.‏

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ولفت الحصري إلى أن عودة الرحلات المباشرة من برلين إلى دمشق تشكل خطوة إضافية ضمن مسار ‏متواصل لاستعادة حضور المطارات السورية على خارطة النقل الجوي الدولي، وفتح المزيد من ‏الوجهات أمام المسافرين من وإلى سوريا.‏

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يشار إلى أن سوريا ‏وألمانيا وقعتا في قصر المؤتمرات بدمشق، الاتفاقية ‏النهائية للنقل الجوي في 16 ‌‏‌‏تموز الماضي، التي مهدت لاستئناف ‏الرحلات ‏الجوية بين البلدين.‏

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وفي إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوسيع شبكة الوجهات من وإلى المطارات ‏السورية، ‏أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري والنقل الجوي في وقت سابق بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية ‏المنتظمة والمباشرة ‏بين سوريا وألمانيا عبر شركتي (‏LEAV Aviation‏) و(‏Sundair‏) الألمانيتين.‏

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وأوضحت الهيئة أن شركة (‏Sundair‏)، بدأت في الأول من شهر آب، تسيير رحلات منتظمة ومباشرة ‏بين برلين ودمشق، فيما تنطلق رحلاتها المباشرة ‏بين برلين وحلب اعتباراً من الأول من تشرين الأول ‏المقبل.