إدارة مدينة عدرا الصناعية تحيل أضابير المستثمرين المتخلفين عن السداد إلى القضاء

دمشق-سانا

أعلنت إدارة مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المستثمرين في المدينة المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة، من خلال إحالة أضابيرهم إلى الجهات القضائية.

وأوضحت رئيسة الدائرة القانونية في المدينة يسرى قطني، في مشور عبر حساب المدينة على الفيسبوك، أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً للتوجهات المعتمدة، للفصل في الالتزامات العقدية، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وذلك تنفيذاً للالتزامات التعاقدية وضمان استمرارية العمل في مشاريع البنى التحتية.

من جانبه، أكد مسؤول العلاقات العامة في المدينة الصناعية حسين عبد الغني، أن تأخر بعض المستثمرين في تسديد الأقساط شكّل تحدياً أمام قدرة الإدارة على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، لكون هذه الأقساط تمثل أحد المصادر الأساسية لتمويل مشاريع البنى التحتية، بما فيها الطرق وشبكات الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي.

قيمة الأقساط 6.5 مليارات ليرة لـ 228 مستثمراً

وأشار عبد الغني إلى أن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين التمويل اللازم، الذي يعتمد بشكل رئيسي على التزام المستثمرين بمواعيد السداد، مبيناً أن عدد المستثمرين المستحق دفع أقساطهم بلغ 228 مستثمراً بقيمة إجمالية تصل إلى 6.5 مليارات ليرة سورية.

بدوره، بين رئيس الدائرة الفنية في المدينة الصناعية المهندس زياد عصفورة، أن المدينة تعد خدمية بالدرجة الأولى، وتعتمد بشكل أساسي على بيع المقاسم للمستثمرين، حيث يتم احتساب كلفة المقسم استناداً إلى تكاليف البنى التحتية المنفذة ضمن حدود المدينة.

ولفت عصفورة إلى أن هذه البنى تشمل الطرق والجسور والأنفاق، وشبكات المياه وتأمين مصادرها، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وشبكات الإنارة والأرصفة والمساحات الخضراء، موضحاً أن أي تأخير في سداد الأقساط ينعكس سلباً على استكمال هذه المشاريع.

وتعد المدينة الصناعية في عدرا من أبرز المدن الصناعية في سوريا، حيث تضم عدداً كبيراً من المنشآت الإنتاجية، وتعتمد في تمويل مشاريعها الخدمية على إيرادات بيع المقاسم الصناعية والأقساط المترتبة على المستثمرين، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل والاستثمار.