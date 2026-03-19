سعر الذهب ينخفض 500 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، في السوق السورية، اليوم الخميس، بمقدار 500 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله مساء أمس الأربعاء.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16050 ليرة مبيعاً، و15700 ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13750 ليرة مبيعاً، و13400 ليرة شراءً.

وبلغ سعر أونصة الذهب في السوق العالمية اليوم، 4674.16 دولاراً منخفضة بنسبة 3.26 %.

وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أصدرت أمس الأربعاء، بلاغاً دعت فيه أصحاب محلات الصاغة إلى الالتزام بإغلاق محالهم في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، باعتباره عطلة إلزامية تشمل جميع محلات الصاغة في سوريا، وذلك في إطار تنظيم عمل القطاع، وضمان التقيد بالقرارات الناظمة.

وتشكلت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.