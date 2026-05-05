وزير الإدارة المحلية السوري يطّلع على تجارب متقدمة في المدن الذكية والتحول الرقمي بالسعودية

اطّلع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني والوفد المرافق في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية على تجربة شركة “NHC Innovation” الذراع التقني والابتكاري للشركة الوطنية للإسكان في السعودية (NHC).

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الزيارة استعراض الدور الريادي للشركة في تطوير وتشغيل أكثر من 400 خدمة رقمية عبر 10 منصات تخدم 19 مليون مستخدم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال الزيارة التعرّف على “منصة بلدي” كنموذج متقدم لرقمنة الخدمات البلدية، وتسهيل إجراءات الأفراد والأعمال، إضافة إلى تطبيق “بلدي بلس” الذي يوظف الخرائط ثلاثية الأبعاد والبيانات اللحظية لتحسين جودة الحياة وإدارة المدن الذكية.

وأكد الوزير عنجراني أهمية هذه التجربة في بناء مجتمعات مستدامة مستندة إلى البيانات المتقدمة، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات التقنية لرقمنة الخدمات المحلية وتطوير منظومة العمل البلدي والعقاري بما يحقق كفاءة الأداء وخدمة المواطنين.

يشار إلى أن شركة “NHC Innovation” هي الذراع التقني والابتكاري للشركة الوطنية للإسكان NHC في السعودية، وتأسست عام 2025 لتطوير وتشغيل منصات رقمية ذكية لتعزيز كفاءة القطاع العقاري والبلدي، وتحسين جودة الحياة عبر حلول تقنية متقدمة.