وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد لتعزيز التحول الرقمي

دمشق- سانا

أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد، وذلك في إطار توجهاتها نحو التحديث المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والفعاليات الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن موقعها الجديد “https://mei.gov.sy” يهدف إلى توفير منصة مرجعية تتيح الوصول السريع والمباشر إلى القرارات والأخبار والخدمات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات، إضافة إلى تحسين مستوى التواصل مع المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير أدوات التواصل مع المستثمرين ودعم مفاهيم الإدارة الحديثة، بما يسهم في تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.

