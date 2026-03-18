وزارة الزراعة تمدد عملية إحصاء الثروة الحيوانية في سوريا

دمشق-سانا

مددت وزارة الزراعة العمل في الجولة الإحصائية للثروة الحيوانية حتى يوم الخميس الموافق لـ 26 آذار الجاري، بهدف استكمال إحصاء كامل أعداد القطيع على مستوى سوريا.

وأوضحت دائرة الإعلام في الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه نظراً لنِسَب الإنجاز في عملية إحصاء الثروة الحيوانية الجارية، والتي كان من المقرر الانتهاء منها بتاريخ 17 آذار الجاري، تقرّر تمديد العمل فيها حتى الوقت المذكور، داعية المربين إلى تحميل التطبيق والتواصل مع العدادين لاستكمال عملية الإحصاء، وذلك حسب المنطقة التي يتواجدون فيها.

ومنذ الثالث من شهر آذار الحالي، أطلقت وزارة الزراعة المنصة الوطنية لإحصاء الثروة الحيوانية في البلاد، بهدف الوصول لإحصاء دقيق واعتماد نهج التحول الرقمي، وتعزيز اتخاذ القرار القائم على الأدلة، حيث تقرر خلالها إجراء جولة إحصائية خاصة بتعداد الثروة الحيوانية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تدقيق البيانات عبر لجان وزارية متخصصة، مشيرة إلى أن تقديم بيانات غير دقيقة قد يؤدي إلى حرمان صاحبها من الاستفادة مستقبلاً من البرامج والمزايا الداعمة.