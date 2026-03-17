تداولات سوق دمشق تتجاوز مليون ليرة سورية جديدة في جلسة اليوم

تداولات سوق دمشق تتجاوز مليون ليرة سورية جديدة في جلسة اليوم

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 60226 سهماً من خلال 65 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

وارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 0.22 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة جديدة، محققاً واحد من أكبر أحجام التداول عند 33313 سهماً، فيما سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل، الذي انخفض بنسبة 0.83 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الإثنين، على قيمة تداول إجمالية تجاوزت المليوني ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 89436 سهماً من خلال 109 صفقات.

