تخفيضات كبيرة على الرسوم الجمركية لمستوردات الثروة الحيوانية إلى سوريا

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً اليوم يقضي بتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على إدخال أنواع مختلفة من الثروة الحيوانية عبر المنافذ الحدودية مع سوريا.

وبموجب القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تلغرام، تم تخفيض الرسم الجمركي على إدخال الأبقار والعجول ليصبح (7) دولارات للرأس الواحد بدلاً من (53) دولاراً، فيما جرى تخفيض الرسم الجمركي على الجمال ليصبح (7) دولارات للرأس بدلاً من (27) دولاراً.

وتم تخفيض الرسم الجمركي لإدخال الأغنام والماعز إلى (2) دولار للرأس الواحد بدلاً من (7) دولارات، وذلك في إطار دعم قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع عمليات الاستيراد المنتظم، وفقاً لما نص عليه القرار.

ويلزم القرار إدارة الجمارك العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بتعميم أحكامه على جميع المراكز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.

وكان مدير العلاقات في هيئة المنافذ مازن علوش، نفى الشهر الماضي عبر منشور على حسابه في فيسبوك، “ما يُشاع حول فرض رسوم جمركية على نقل الأغنام أو أي منتجات أخرى بين المناطق التي تحت إدارة الحكومة السورية”، مبيناً في سياق آخر أن الرسوم الجمركية على مواد البناء من الإسمنت والحديد، لا تزال على حالها دون أي تعديل أو تغيير، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول رفع الرسوم أو تعديلها عارٍ تماماً من الصحة.