وكالة الطاقة الدولية تقرر طرح مخزونات نفطية استراتيجية

باريس-سانا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأحد، البدء فوراً بالإفراج عن احتياطات نفطية من المخزونات الاستراتيجية لدول في منطقتي آسيا وأوقيانيا، على أن تتبعها خطوة مماثلة لدول في الأمريكيتين وأوروبا أواخر شهر آذار الجاري، وذلك في محاولة للحد من الارتفاع المتواصل في أسعار الخام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة قولها في بيان: “إن الدول الأعضاء قدمت خططاً تنفيذية تؤكد توفير مخزونات نفطية من قبل أعضاء الوكالة في آسيا وأوقيانيا على الفور، بينما ستكون مخزونات الأعضاء في القارتين الأمريكية والأوروبية متاحة اعتباراً من نهاية الشهر الحالي”.

وكانت الوكالة أشارت الخميس الماضي، إلى أن التوترات الجارية في منطقة الشرق الأوسط تسببت بما وصفته “أكبر اضطراب” في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية.

ولفتت في هذا السياق، إلى التوجه لسحب نحو 400 مليون برميل في أضخم عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية تاريخياً، بهدف الضغط على الأسعار وتأمين احتياجات السوق.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية.

وأثارت الاعتداءات الإيرانية مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.