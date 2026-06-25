مشاركون أردنيون في “فود إكسبو”: السوق السورية تفتح آفاقاً واسعة للشراكات التجارية والاستثمار

447A4862 مشاركون أردنيون في "فود إكسبو": السوق السورية تفتح آفاقاً واسعة للشراكات التجارية والاستثمار

دمشق-سانا

شهد المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” حضوراً لافتاً للشركات الأردنية التي أكدت أن السوق السورية تمتلك فرصاً كبيرة للتعاون التجاري والاستثماري، ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية، واعتبر المشاركون أن المعرض شكّل منصة فعالة للتواصل بين الشركات العربية والدولية، وبيئة مناسبة لبحث فرص التبادل التجاري وتوسيع الشراكات.

السوق السورية وجهة واعدة للشركات الأردنية

447A4883 مشاركون أردنيون في "فود إكسبو": السوق السورية تفتح آفاقاً واسعة للشراكات التجارية والاستثمار

جاءت المشاركة الأردنية بهدف تعزيز الحضور في السوق السورية، التي تشهد نمواً متزايداً في الطلب على المنتجات الغذائية، إضافة إلى توفر فرص استثمارية في مجالات التصنيع والتوزيع.

كما أتاح المعرض للشركات الأردنية الاطلاع على احتياجات السوق السورية وبناء علاقات مباشرة مع شركات محلية وعربية وأجنبية، ما يعزز فرص التعاون خلال الفترة المقبلة.

سلطان ابو العيسى مشاركون أردنيون في "فود إكسبو": السوق السورية تفتح آفاقاً واسعة للشراكات التجارية والاستثمار

وأوضح سلطان أبو العيسى، ممثل إحدى الشركات الأردنية في تصريح لمراسلة سانا، أن جناح شركته شهد إقبالاً كبيراً أسهم في فتح قنوات تواصل جديدة، مؤكداً وجود مؤشرات إيجابية لإبرام شراكات تجارية.

وأشار إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن ينعكس مباشرة على حركة التجارة بين البلدين.

صلاح جبالي مشاركون أردنيون في "فود إكسبو": السوق السورية تفتح آفاقاً واسعة للشراكات التجارية والاستثمار

من جهته، أكد صلاح الجبالي، ممثل شركة أردنية في تصريح مماثل، أن المعرض أتاح فرصاً مهمة للتواصل مع شركات محلية وعربية، لافتاً إلى أن السوق السورية تمتلك مقومات كبيرة للنمو، وأن المرحلة الحالية مناسبة لتوسيع الاستثمارات المشتركة.

مهند عمرو مشاركون أردنيون في "فود إكسبو": السوق السورية تفتح آفاقاً واسعة للشراكات التجارية والاستثمار

أما مهند عمرو، وكيل إحدى الشركات الأردنية في الشرق الأوسط، فأشاد بمستوى التنظيم والحضور الدولي الواسع، مبيناً أن المشاركة فاقت التوقعات من حيث عدد الزوار ونوعية الشركات، وأن شركته تمكنت من بناء علاقات مع شركات توزيع واستيراد من عدة دول.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات “فود إكسبو 2026” على أرض مدينة المعارض بدمشق، الذي شاركت فيه أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، والذي هدف إلى الترويج للمنتجات الغذائية السورية، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

447A4904 مشاركون أردنيون في "فود إكسبو": السوق السورية تفتح آفاقاً واسعة للشراكات التجارية والاستثمار
447A4864 مشاركون أردنيون في "فود إكسبو": السوق السورية تفتح آفاقاً واسعة للشراكات التجارية والاستثمار
447A4877 مشاركون أردنيون في "فود إكسبو": السوق السورية تفتح آفاقاً واسعة للشراكات التجارية والاستثمار
مصحح – الرئيس الشرع يجري زيارة عمل إلى السعودية يوم الثلاثاء
هيئة المعادن الثمينة: الرقابة المشددة ضمنت مطابقة الذهب للمواصفات
بحث سبل تطوير العمل المشترك بين منفذي التنف والوليد الحدوديين ‏
الصفدي: العلاقات الأردنية ‑ السورية في أفضل مستوياتها والتنسيق مستمر لمواجهة المخاطر المشتركة
أردوغان: أمن سوريا ولبنان يرتبط بشكل وثيق بأمن ‌‏واستقرار ‏المنطقة‎
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك