مشاركون أردنيون في “فود إكسبو”: السوق السورية تفتح آفاقاً واسعة للشراكات التجارية والاستثمار

دمشق-سانا

شهد المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف “فود إكسبو 2026” حضوراً لافتاً للشركات الأردنية التي أكدت أن السوق السورية تمتلك فرصاً كبيرة للتعاون التجاري والاستثماري، ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية، واعتبر المشاركون أن المعرض شكّل منصة فعالة للتواصل بين الشركات العربية والدولية، وبيئة مناسبة لبحث فرص التبادل التجاري وتوسيع الشراكات.

السوق السورية وجهة واعدة للشركات الأردنية

جاءت المشاركة الأردنية بهدف تعزيز الحضور في السوق السورية، التي تشهد نمواً متزايداً في الطلب على المنتجات الغذائية، إضافة إلى توفر فرص استثمارية في مجالات التصنيع والتوزيع.

كما أتاح المعرض للشركات الأردنية الاطلاع على احتياجات السوق السورية وبناء علاقات مباشرة مع شركات محلية وعربية وأجنبية، ما يعزز فرص التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سلطان أبو العيسى، ممثل إحدى الشركات الأردنية في تصريح لمراسلة سانا، أن جناح شركته شهد إقبالاً كبيراً أسهم في فتح قنوات تواصل جديدة، مؤكداً وجود مؤشرات إيجابية لإبرام شراكات تجارية.

وأشار إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن ينعكس مباشرة على حركة التجارة بين البلدين.

من جهته، أكد صلاح الجبالي، ممثل شركة أردنية في تصريح مماثل، أن المعرض أتاح فرصاً مهمة للتواصل مع شركات محلية وعربية، لافتاً إلى أن السوق السورية تمتلك مقومات كبيرة للنمو، وأن المرحلة الحالية مناسبة لتوسيع الاستثمارات المشتركة.

أما مهند عمرو، وكيل إحدى الشركات الأردنية في الشرق الأوسط، فأشاد بمستوى التنظيم والحضور الدولي الواسع، مبيناً أن المشاركة فاقت التوقعات من حيث عدد الزوار ونوعية الشركات، وأن شركته تمكنت من بناء علاقات مع شركات توزيع واستيراد من عدة دول.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات “فود إكسبو 2026” على أرض مدينة المعارض بدمشق، الذي شاركت فيه أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، والذي هدف إلى الترويج للمنتجات الغذائية السورية، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.