أسعار النفط تتراجع مع تقييم المستثمرين لاتفاق واشنطن وطهران واستمرار ضبابية شحن هرمز

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة الانخفاض الذي شهدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 16 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، ‌إلى 78.80 دولاراً للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.80 دولاراً للبرميل.

وأشارت الوكالة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الاستئناف الكامل للشحن عبر مضيق هرمز، حدت من التراجع.

وبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستنهي أمريكا حصارها على الموانئ الإيرانية، في حين ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات ⁠النفط عبر مضيق هرمز، الذي جعلته في حكم المغلق منذ بدء الحرب في الـ 28 من شباط الماضي.