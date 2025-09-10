الهيئة العامة لأسواق حلب تبحث الميزانية وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد

حلب-سانا

ناقشت الهيئة العامة لأسواق مدينة حلب واقع الميزانية العامة للهيئة، وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المتاحة، وذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس المدينة محمد علي العزيز، وبحضور مدير غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار.

كما بحث المشاركون بالاجتماع عدداً من القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بتطوير عمل الهيئة، واستعرضوا واقع الأسواق واحتياجاتها.

ووافق المجتمعون على تفويض مجلس المديرين باستثمار الأسواق التابعة للهيئة وفق آليات تحقق المصلحة المشتركة للتجار والمستثمرين، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز موقع مدينة حلب كوجهة تجارية واستثمارية بارزة.

واختتم الاجتماع بانتخاب ممثلين عن مجلس مدينة حلب وغرفة التجارة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم وإدارة الأسواق.