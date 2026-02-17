توقعات بنمو ضعيف للاقتصاد الألماني هذا العام

برلين-سانا

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية اليوم الثلاثاء، نمواً ضعيفاً للاقتصاد الألماني هذا العام مع ارتفاع التكاليف، وضعف الطلب المحلي.

وذكرت وكالة فرانس برس، أنّ الغرفة توقعت أن يسّجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 1 % فقط في عام 2026، وذلك في انخفاض بالتوقعات من 1.3 %.

ووفقاً لاستطلاع جديد أجراه معهد زيو للأبحاث الاقتصادية شمل 26 ألف شركة ألمانية، تراجعت ثقة المستثمرين الألمان، حيث هبط مؤشر المعهد الدوري، الذي يقيس توقعات المستثمرين للاقتصاد الألماني، إلى 58,3 نقطة في شباط الجاري بانخفاض قدره 1,3 نقطة على أساس شهري.

ويشكّل هذا التراجع مصدر قلق لقطاع التصنيع الألماني، مع فقدانه 129 ألف وظيفة العام الماضي.