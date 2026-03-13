الولايات المتحدة تطلق احتياطياً نفطياً طارئاً بملايين البراميل لكبح ارتفاع الأسعار

واشنطن-سانا

أفادت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة أعلنت إطلاق 172 مليون برميل من نفطها من الاحتياطي الإستراتيجي في محاولة لكبح ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط وتدهور الإمدادات العالمية.

وأوضحت الوكالة اليوم الجمعة أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية (IEA) التي قررت بدورها إطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الأعضاء بهدف تهدئة الأسواق وتقليل الضغوط السعرية التي شهدتها أسعار الخام.

وسعت الولايات المتحدة إلى هذه الخطوة في ظل ارتفاع قياسي في أسعار النفط، إذ تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل بعد التوترات المتفاقمة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز الحيوي، مما أثار مخاوف عميقة بشأن الإمدادات العالمية.

وأكدت رويترز أن إعلان إطلاق الاحتياطي النفطي جاء ضمن إجراءات واسعة للحكومات الغربية للحد من الاضطرابات في سوق الطاقة، بما في ذلك إصدار ترخيص مؤقت لمدة 30 يوماً يسمح لبعض الدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر من أجل تخفيف الضغوط على الإمدادات.

فيما أشار تقرير للغارديان إلى أن قرار وكالة الطاقة الدولية يمثل أكبر إطلاق للاحتياطيات النفطية في تاريخها، متجاوزاً عمليات السحب السابقة التي تمت في أزمات سابقة مثل حرب أوكرانيا، ويُنظر إليه كخطوة تهدف إلى مواجهة المشكلات العميقة في السوق بسبب تأثيرات الحرب.

وأكد التقرير أن الخطوة المشتركة بين الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية تأتي في سياق جهود دولية لتخفيف صدمة الأسعار وتأمين الإمدادات في مواجهة الأزمة التي يشهدها سوق النفط العالمي نتيجة النزاع في الشرق الأوسط.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية؛ ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.