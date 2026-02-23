حاكم مصرف سوريا المركزي لـ سانا: تم استبدال 35 بالمئة من الكتلة النقدية القديمة

دمشق-سانا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن المركزي حقق تقدماً ملموساً خلال فترة وجيزة فيما يتعلق باستبدال العملة الوطنية، إذ بلغت نسبة الاستبدال 35 بالمئة من الكتلة النقدية القديمة البالغة 42 تريليون ليرة سورية قديمة، وذلك منذ بدء عملية الاستبدال في بداية كانون الثاني الماضي حتى تاريخه.

وقال الحصرية في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين: إن هذه النسبة المحققة تؤكد سلامة المسار التنفيذي لمصرف سوريا المركزي، وسنواصل العمل بالوتيرة نفسها لضمان استكمال العملية بسلاسة وكفاءة، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويعزز الاستقرار المالي ويدعم مسار التعافي الاقتصادي.

ونوه حاكم مصرف سوريا المركزي بوعي وتعاون المواطنين، وبالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية والمصرفية، والعاملين في المركزي، الذين بذلوا جهوداً مميزة لتحقيق ما تم الوصول إليه، مؤكداً المضي قدماً لتكتمل عملية الاستبدال بانتظام.

وفي بيان لـ سانا أوضح مصرف سوريا المركزي أنه تم سحب واستبدال أكثر من 13 تريليون ليرة سورية قديمة بما يقابلها من العملة الجديدة من خلال فروع المركزي بالمحافظات السورية، وهذا المبلغ الذي جرى سحبه واستبداله من أصل 42 تريليون ليرة سورية قديمة صادرة في الأعوام السابقة عن المصرف المركزي.

وبين المصرف أنه في إطار تسريع تداول العملة الجديدة، وتعزيز حضورها في التعاملات اليومية، تم صرف كتلة الرواتب لشهر شباط من عام 2026 بالكامل بالليرة السورية الجديدة، بقيمة 45 مليار ليرة سورية جديدة.

ولفت المصرف إلى أن العملة القديمة المسحوبة تخضع لعمليات عدّ وتدقيق دقيقة، ثم يتم إتلافها وفق برنامج منظم يضمن الشفافية ويمنع إعادة ضخها في التداول، مجدداً التأكيد على أن الأسواق لم تشهد أي انتشار يُذكر للعملة المزورة، نتيجة حملات التوعية المكثفة التي رافقت عملية الاستبدال، والتي أوضحت للمواطنين العلامات الأمنية والميزات الفنية للأوراق النقدية الجديدة بشكل تفصيلي.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أكد في الـ 8 من كانون الثاني الماضي، أن جميع المصارف بما فيها المركزي تواصل طيلة أيام الأسبوع العمل على استبدال العملة القديمة بالجديدة، بما في ذلك أيام السبت، وذلك خلال مهلة التسعين يوماً المخصصة للاستبدال بموجب التعليمات التنفيذية للمرسوم 293 لعام 2025 الخاص باستبدال العملة.