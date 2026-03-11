انخفاض أسعار الذهب 150 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، في السوق السورية عن السعر الذي سجله أمس، بمقدار 150 ليرة سورية بالعملة الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة، اليوم الأربعاء، عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17200 ليرة مبيعاً، و16850 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14700 ليرة مبيعاً، و14350 ليرة شراءً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.