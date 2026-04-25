الزراعة السورية ومعهد الصحة الحيوانية بإيطاليا يتفقان على إنشاء مخبر متخصص في سوريا

إيطاليا-سانا

اتفقت وزارة الزراعة السورية مع معهد الصحة الحيوانية في إيطاليا (IZSUM) على إنشاء مخبر متخصص للصحة الحيوانية في سوريا، بما يعزز منظومة الرصد والتشخيص، ويدعم الحفاظ على الثروة الحيوانية وتطوير الخدمات البيطرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة أمجد بدر مع مدير عام المعهد بمدينة بيروجيا الدكتور فينتشنزو كابوتو وبمشاركة سفير إيطاليا في سوريا ستيفانو رافانيان عبر تقنية الاتصال المرئي، وممثلين عن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

وذكرت وزارة الزراعة، عبر قناتها على تلغرام، اليوم السبت، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية والبيطرية، وتطوير القدرات المخبرية، بما يدعم القطاعين النباتي والحيواني.

كما أجرى الوزير بدر جولة ميدانية في مخابر المعهد، بما فيها مخبر متبقيات المبيدات، واطّلع خلالها على أحدث التجهيزات والتقنيات، وآليات إجراء الفحوصات والتحاليل المتخصصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع الشراكات العلمية والفنية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

وكان وزير الزراعة أمجد بدر أجرى منذ الإثنين الماضي سلسلة أنشطة في إيطاليا، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وشارك في أعمال الدورة الـ 38 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في العاصمة الإيطالية روما، ومعرض (ماكفروت) بدورته الثالثة والأربعين.

كما عقد مباحثات مع عمدة بيروجيا فيتوريا فرديناندي ورئيس جامعتها البروفيسور ماكسيميليانو ماريانيلي، لتعزيز التعاون في المجالات العلمية الزراعية والبيطرية والصحة الحيوانية وتبادل الخبرات، واطّلع على آلية عمل شركة تريفالي المتخصصة بإنتاج الحليب ومشتقاته، والمخابر المستخدمة فيها وطريقة تشغيلها.