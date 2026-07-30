انطلاق فعاليات الدورة 14 من معرض “موتور شو 2026” بمشاركة محلية وعربية ودولية

دمشق_سانا



انطلقت مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026” على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة 46 شركة محلية وعربية ‏ودولية، وذلك بحضور وزيري النقل يعرب بدر والثقافة محمد ياسين الصالح، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، ومدير إدارة المرور العميد فادي رفعت الهميش.



ويستمر المعرض حتى 12 آب، ويتضمن إطلاق طرازات وعلامات تجارية تدخل السوق السورية للمرة الأولى، وحملة توعوية متكاملة للسلامة المرورية، وعرض أحدث تقنيات الصيانة وتجهيزات الورش والسيارات والدراجات.