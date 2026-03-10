شركات طيران عالمية ترفع أسعار تذاكر السفر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

عواصم-سانا

بدأت شركات طيران عالمية اليوم الثلاثاء، برفع أسعار تذاكر السفر بسبب ارتفاع أسعار الوقود على خلفية الحرب والتوترات في الشرق الأوسط.

ونقلت رويترز عن شركة الطيران النيوزيلندية قولها: إن أسعار وقود الطائرات ارتفعت بشدة إلى ما بين 150 ‌و200 دولار للبرميل في الأيام القليلة الماضية، مضيفة: إنها ستعلق توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب عدم اليقين إزاء الصراع.

بدوره قال المتحدث باسم شركة الطيران الإسكندنافية “ساس”: إن زيادات بهذا الحجم تجعل من الضروري اتخاذ إجراءات من أجل الحفاظ على استقرار وموثوقية العمليات، مضيفاً: إن الشركة نفذت “تعديلاً مؤقتاً للأسعار”.

وذكرت أكبر شركة طيران إسكندنافية أنها ⁠قامت العام الماضي بإجراء تعديل مؤقت على سياسة التحوط من مخاطر الوقود، وذلك في ظل ظروف السوق غير المستقرة.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ عشرة أيام إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى اضطراب حركة السفر العالمي، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران على بعض الخطوط الجوية إلى مستويات عالية، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عميق في السفر واحتمال توقف الطيران على نطاق واسع.