الهند تبدأ تصدير 5 ملايين طن من القمح بعد توقف دام 4 سنوات

نيو دلهي-سانا

عادت الهند اليوم الثلاثاء، مرة أخرى إلى سوق القمح العالمي بعد نحو أربع سنوات من حظر التصدير، في خطوة قد توفر حلاً مؤقتاً للاضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية، نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ولا سيما في مضيق هرمز.

وحسب شبكة “سي إن إن”، فقد شرع التجار الهنود في تصدير القمح لأول مرة منذ عام 2022، مستفيدين من وفرة المخزونات المحلية، وارتفاع الأسعار العالمية وثبات تكاليف الشحن مع شحنات أولية إلى المشترين في آسيا والشرق الأوسط.

وكانت الهند قد فرضت حظراً على تصدير القمح في أيار 2022، ثم رفعت الحظر في شباط 2026 مع تحديد حصة تصديرية تبلغ 2.5 مليون طن متري، قبل أن تقرر مؤخراً رفع الحد الأقصى للصادرات إلى 5 ملايين طن، نظراً لتوفر المخزون المحلي واحتمال تحقيق حصاد وفير هذا الموسم.

وتُعد الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بإنتاج سنوي يتراوح بين 110 و117.5 مليون طن، تمثل نحو 13.5% من الإنتاج العالمي، وتستعد لتحقيق رقم قياسي في الحصاد هذا الصيف، بما يصل إلى 120 مليون طن متري، نتيجة ظروف جوية مواتية وزيادة المساحة المزروعة إلى 33.5 مليون هكتار.

ويأتي قرار الهند بالتصدير في وقت تشهد فيه سلاسل الإمداد الغذائي اضطراباً في آسيا والشرق الأوسط، نتيجة توتر الوضع في مضيق هرمز، حيث سيتيح القمح الهندي حلاً قصير الأجل للمشترين، رغم أن تأثيره المباشر على الأسعار العالمية سيكون محدوداً، إذ يُسعر القمح الهندي بعلاوة سعرية لا تقل عن 20 دولاراً للطن، مقارنة بالإمدادات الأخرى.