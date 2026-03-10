مسلسل “عرض وطلب” يوظف الدراما للتوعية بحقوق المستهلك

دمشق-سانا

تسعى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، من خلال إنتاجها مسلسل “عرض وطلب” إلى تسخير الدراما كأداة توعوية، تسهم في تعزيز ثقافة مطالبة المواطنين بحقوقهم وحمايتها، إلى جانب إيصال الرسائل المرتبطة بالقوانين والأنظمة التي تنظم عمل الأسواق وتحمي المستهلكين.

وأوضح مدير المكتب الصحفي في الإدارة العامة والمشرف العام ومدير مشروع المسلسل عبد الله حلاق، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المسلسل حقق تفاعلاً ملحوظاً لدى الجمهور، ووصل إلى شريحة واسعة من المتابعين، مشيراً إلى أن العمل اعتمد معالجة درامية مبسطة ذات طابع كوميدي خفيف، بما يتيح للمشاهد متابعة القضايا المطروحة، والاستفادة منها بطريقة سهلة وقريبة من الواقع.

وأضاف: إن المسلسل ركز على تقديم رسائل توعوية تتعلق بعمل الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهود التي تبذلها في تنظيم الأسواق وحماية المواطنين، لافتاً إلى أن الدراما تشكل وسيلة مهمة لنشر الوعي المجتمعي وإيصال المعلومات بأسلوب مؤثر ومباشر.

وبيّن حلاق أن فكرة إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل تبقى متروكة لرؤية الإدارة العامة للتجارة الداخلية وأولوياتها في المرحلة المقبلة، موضحاً أن القرار قد يتجه إلى تقديم جزء جديد في الموسم القادم أو إنتاج عمل درامي آخر يخدم الأهداف التوعوية ذاتها.

وأشار إلى أن رسالة العمل تقوم على دعم جانبين أساسيين، يتمثل الأول في إيصال الرسائل والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، فيما يركز الجانب الثاني على توظيف الدراما السورية لخدمة المجتمع وتقديم محتوى هادف يلامس قضايا المواطنين اليومية، ويعزز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم.

وتعمل الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعزيز ثقافة حماية المستهلك في المجتمع عبر حملات توعوية وإعلامية متعددة، إضافة إلى الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية، في إطار ضمان توافر السلع وحماية المواطنين من الغش والاحتكار.