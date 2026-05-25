زراعة الحسكة تسجّل إنتاجاً استثنائياً من الشعير البعل هو الأعلى منذ عقود

الحسكة-سانا

أكدت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة، أن إنتاج المساحات المزروعة بالشعير البعل، والتي بدأ حصادها مؤخراً في المنطقة الجنوبية من المحافظة، يعد استثنائياً، وغزيراً ولم يشهد مثله منذ عشرات السنوات.

وبيّن معاون مدير زراعة الحسكة المهندس عز الدين الحسو، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن عمليات حصاد محصول الشعير البعل في المنطقة الجنوبية من المحافظة، والتي تبدأ عادة بشكل مبكر، ثم تتبعها بقية المناطق الزراعية، أظهرت كميات إنتاج وفيرة، ولم يشهد مثلها منذ ثمانينات القرن الماضي بسبب غزارة الأمطار والثلوج التي هطلت خلال الموسم الحالي، والتي لم تتوقف منذ بداية موسم الزراعة وحتى الفترة الزمنية القريبة من الحصاد، إضافة إلى سلامة الحقول وخلوها من الأمراض والآفات الزراعية.

وأشار الحسو الى أن متوسط إنتاج الدونم المزروع بالشعير البعل في المنطقة الجنوبية بلغ 400 كيلوغرام، وهناك بعض المناطق تجاوزت الرقم إلى 450 كيلوغراماً وحتى 500 كيلوغرام، وهي أرقام استثنائية لم تسجل في مواسم 2002 و2019 التي كانت تعد مواسم جيدة آنذاك، وكان آخر رقم مسجل لهكذا إنتاج سنة 1980.

وأكد أن عمليات حصاد الشعير البعل ستتوسع خلال الأيام القليلة القادمة لتشمل بقية المناطق، كما ستبدأ كذلك عمليات حصاد الشعير المروي، أما حصاد موسم القمح فسيبدأ منتصف شهر حزيران القادم.

يذكر أن المساحة التي زرعها فلاحو محافظة الحسكة بمحصول الشعير البعل للموسم الحالي بلغت 268 ألف هكتار، فيما بلغت مساحة الشعير المروي المزروعة 21 ألف هكتار، موزعة على مناطق الاستقرار الزراعي الخمس وفق توقعات بإنتاج يبلغ 600 ألف طن.