اجتماع تنسيقي بدمشق تحضيراً لمعرض سيريكس في الأردن

دمشق-سانا

تركّز الاجتماع التحضيري لمعرض الصناعات السورية “سيريكس”، المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان، على الاستعدادات التنظيمية اللازمة لضمان نجاح المعرض وتحقيق أهدافه في تعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق الأردنية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات السورية.

وشارك في الاجتماع، الذي عُقد في مدينة المعارض بريف دمشق، مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، إلى جانب مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس، وممثلين عن غرفة صناعة دمشق وريفها.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام، أن المشاركين ناقشوا آليات التنسيق بين الجهات المنظمة، وسبل توفير التسهيلات المطلوبة للشركات الصناعية الراغبة في المشاركة، إضافة إلى بحث طرق تعزيز حضور المنتجات الوطنية والترويج لها في الأسواق المحلية والخارجية بما يسهم في دعم تنافسية الصناعة السورية.

وأكد المشاركون أهمية إقامة المعرض في مدينة المعارض بدمشق لما توفره من بنية تنظيمية ولوجستية متكاملة تسهم في إنجاح الفعاليات الاقتصادية الكبرى، وتعزز فرص التواصل بين المنتجين والمصدرين بما يدعم القطاع الصناعي ويفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وينطلق المعرض، الذي ترعاه وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع غرفة صناعة حلب، في الـ 21 من أيار القادم في عمّان، ويستمر لمدة ستة أيام.