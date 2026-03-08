تداولات سوق دمشق تقفز إلى 125 مليون ليرة سورية في جلسة الأحد

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأحد، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 125 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 2125232 سهماً من خلال 169 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك قطر الوطني- سوريا بنسبة 1.45 بالمئة، ليغلق عند 24 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 68784 سهماً، بينما ارتفع سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 4.99 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما ارتفع سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 2.92، ليغلق عند 15 ليرة جديدة.

وفي المقابل، سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة-سوريا الذي انخفض بنسبة 1.78 بالمئة، ليغلق عند 19 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 3.69 بالمئة، ليغلق عند 11 ليرة جديدة، كما انخفض سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 0.04 بالمئة، ليغلق عند 634 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏كما تميّزت جلسة اليوم بتنفيذ صفقة ضخمة بحجم 1714090 سهماً، وقيمة تجاوزت 115 مليون ليرة سورية جديدة، ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة الخميس الماضي، بقيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 3.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 133146 سهماً من خلال 136 صفقة.