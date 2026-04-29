وزارة الزراعة والمعهد البريطاني للتنمية الخارجية يبحثان أثر التغير المناخي على القطاع الزراعي

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية أيهم عبد القادر، مع وفد من المعهد البريطاني للتنمية الخارجية (ODI Global) مخاطر التغير المناخي وانعكاساتها على القطاع الزراعي ضمن خطة التعافي، وسبل تعزيز التعاون الفني لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأشار عبد القادر خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق إلى واقع التغير المناخي في المنطقة، والآثار العميقة التي خلفتها سنوات التهجير وتضرر القطاع الزراعي في سوريا والحاجة إلى الدعم لتعزيز العودة والتعافي.

وبيّن عبد القادر أن الشركاء المحليين والمنظمات الدولية يشكلون ركيزة أساسية في مرحلة ما بعد التحرير، ولا سيما في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى إعادة تنشيط القطاع الزراعي ورفع قدرته على مواجهة التحديات المناخية.

بدوره، أشار رئيس قسم السياسات في المعهد ماوريسيو فاسكويز إلى أن قطاع الزراعة في سوريا يشكل حجر الأساس في خطة التعافي، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي ومعيشة السكان، مبيناً أن هدف اللقاء هو التعرف على أولويات وزارة الزراعة في هذا الإطار، والاسترشاد بالتغيرات المناخية المتوقعة في سوريا عند وضع البرامج والمقترحات المستقبلية خلال مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد فاسكويز أن المعهد سيكون جسراً للتواصل بين الحكومة السورية وصناديق التمويل المختلفة حول العالم، إضافة إلى تقديم المشورة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في سوريا، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المناخية.

والتقى وزير المالية محمد يسر برنية في وقت سابق اليوم الأربعاء، مع الوفد، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالمناخ في إطار تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما التقى معاون وزير الطاقة إبراهيم العدهان أمس الثلاثاء مع أعضاء الوفد، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لإطلاق ورشة وطنية حول مخاطر التغير المناخي.

حضر اللقاء من جانب الوزارة معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود، ومدير المركز الوطني للسياسات الزراعية رائد حمزة، ومدير التعاون الدولي في الوزارة إسحاق الأحمد، ومن جانب (ODI Global) المدير التقني غاي جوبينز والخبير المالي والمناخي يوي تساو، ومنسقة المعهد هيام الأشقر.

ويُعد ODI Global من أبرز مراكز الأبحاث الدولية المتخصصة في قضايا التنمية المستدامة والسياسات الاقتصادية، ومقره المملكة المتحدة، ويعمل على تقديم الدراسات والتحليلات والاستشارات للحكومات والمؤسسات الدولية، وخاصة في مجالات تمويل المناخ، والحوكمة، والاقتصاد الأخضر.