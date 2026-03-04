سوريا وأذربيجان تبحثان التعاون في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق ألنور شاه حسينوف اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في دعم حركة النقل الجوي، وتعزيز فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في قطاع الطيران، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح الحصري في منشور على منصة “X” عقب اللقاء أنه جرى بحث تحديث اتفاقية النقل الجوي بين سوريا وأذربيجان، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الطيران المدني، ويسهم في تعزيز الربط الجوي وتطوير حركة النقل بين البلدين، إضافةً إلى فتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي في المجالات الفنية والتقنية.

ويأتي اللقاء الذي حضره معاون رئيس الهيئة سامح عرابي في إطار حرص البلدين على تنمية العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في جميع القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الطيران المدني الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي.

