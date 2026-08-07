وزير الطاقة يعلن نتائج واسعة لقطاع المياه خلال النصف الأول من 2026

دمشق-سانا

أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن قطاع المياه حقق خلال النصف الأول من عام 2026 نتائج واسعة شملت إنتاج 558 مليون متر مكعب من مياه الشرب، ووصول الخدمات إلى أكثر من 15 مليون مستفيد، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تأهيل وتوسعة في مختلف المحافظات.



وبيّن البشير عبر منصة (X) اليوم الجمعة أن الأعمال المنجزة تضمنت حفر 189 بئراً جديدة، وإعادة تأهيل 398 بئراً قديمة، وتأهيل 100 محطة ضخ وتصفية، وصيانة وإصلاح 3420 مضخة مياه، وتركيب 167 منظومة طاقة شمسية، وصيانة وتركيب 480 مجموعة توليد، إلى جانب تنفيذ وإعادة تأهيل أكثر من 10 آلاف كيلومتر من شبكات المياه.



وأضاف أن القطاع أنجز أيضاً إنشاء 16 محطة صرف صحي، وتنفيذ أكثر من 2686 كيلومتراً من خطوط الصرف الصحي، وإجراء أكثر من 50 ألف إصلاح، وإزالة 14,643 تعدياً على شبكات المياه، مع تشغيل 27 خطاً معفى من التقنين لضمان استمرارية ضخ المياه في مختلف المحافظات.



وأكد البشير أن هذه الأرقام تعكس عملاً متواصلاً لتعزيز الأمن المائي، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات، مشدداً على استمرار الجهود خلال الفترة المقبلة.



وتكثف المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي جهودها لإعادة تأهيل ‏واستبدال شبكات المياه ومحطات الضخ وخطوط الصرف الصحي، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ‏المياه بشكل مستمر.