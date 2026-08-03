وزير الزراعة يبحث مع شركة ‏BADILA‏ التركية فرص الاستثمار وتطوير القطاع ‏الزراعي

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع وفد من شركة “BADILA” التركية، برئاسة مدير العلاقات العامة محمد علي والوفد المرافق، آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي، وتوريد المعدات والتقنيات الزراعية، وإنشاء مراكز للأبحاث الزراعية، إلى جانب تطوير قطاع الأسمدة.
وذكرت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، أن السويدان أكد أن الوزارة تشجع على التوسع في الزراعات العضوية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمؤسسة العامة لإكثار البذار في استنباط أصناف جديدة، وإمكانية التعاون مع الشركة في تطوير وإنتاج البذار، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين قدرة المزارعين على مواجهة التحديات الزراعية.
وأوضح أن الوزارة ستشكل نقطة اتصال تضم فريقاً من الخبراء والفنيين لدراسة المقترحات المقدمة ومتابعتها، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إطار التعاون المشترك، مؤكداً أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو بالشراكة مع الدولة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز التنسيق بين الشركة والمزارعين.
وأشار إلى أهمية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة، والبذار، والبيوت البلاستيكية، وأنظمة الري، والآليات والمعدات الزراعية التي تنتجها الشركة، مع إمكانية تمويلها من خلال قروض ميسرة للمزارعين وبهوامش ربح منخفضة.
كما ثمّن السويدان الدور الذي تقوم به تركيا في دعم الشعب السوري، معرباً عن تطلعه لتطوير التعاون الزراعي، بما يخدم مصالح البلدين.
من جانبه، قدم رئيس الوفد التركي نبذة عن الشركة، موضحاً أنها مجموعة شركات قابضة تركية متخصصة في الاستثمار الزراعي، وإكثار البذار، وصناعة البذور، وتعد من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال.
وأضاف أن الشركة تهتم بالاستثمار في الأراضي الزراعية، ومعامل إنتاج الأسمدة العضوية، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، إضافة إلى تصنيع مختلف الآليات والمعدات الزراعية، معرباً عن رغبة الشركة في توسيع استثماراتها والتعاون مع الجانب السوري في هذه القطاعات، ومبدياً استعداد الشركة لتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا التعاون.
وكان وزير الزراعة بحث مع وفد من شركة باروت لتطوير البذور والاستثمارات الزراعية برئاسة المهندس محمود باروت، أمس الأحد، آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي في سوريا، وتطوير إنتاج البذار، وإدخال التقانات الحديثة، بما يسهم في دعم المزارعين وزيادة الإنتاجية.
وزير الزراعة يبحث مع شركة BADILA التركية فرص الاستثمار وتطوير القطاع الزراعي
دمشق-سانا