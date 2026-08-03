وزير الزراعة يبحث مع شركة ‏BADILA‏ التركية فرص الاستثمار وتطوير القطاع ‏الزراعي

دمشق-سانا



بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع وفد من شركة “‏BADILA‏” التركية، برئاسة ‏مدير العلاقات العامة محمد علي والوفد المرافق، آفاق التعاون المشترك في مجالات ‏الاستثمار الزراعي، وتوريد المعدات والتقنيات الزراعية، وإنشاء مراكز للأبحاث ‏الزراعية، إلى جانب تطوير قطاع الأسمدة.‏



وذكرت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، أن السويدان أكد أن الوزارة تشجع على التوسع ‏في الزراعات العضوية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به ‏الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمؤسسة العامة لإكثار البذار في استنباط ‏أصناف جديدة، وإمكانية التعاون مع الشركة في تطوير وإنتاج البذار، بما يسهم في ‏رفع الإنتاجية، وتحسين قدرة المزارعين على مواجهة التحديات الزراعية.‏



وأوضح أن الوزارة ستشكل نقطة اتصال تضم فريقاً من الخبراء والفنيين لدراسة ‏المقترحات المقدمة ومتابعتها، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إطار التعاون ‏المشترك، مؤكداً أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، سواء من خلال ‏الاستثمار المباشر أو بالشراكة مع الدولة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز ‏التنسيق بين الشركة والمزارعين.‏



وأشار إلى أهمية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة، والبذار، ‏والبيوت البلاستيكية، وأنظمة الري، والآليات والمعدات الزراعية التي تنتجها الشركة، ‏مع إمكانية تمويلها من خلال قروض ميسرة للمزارعين وبهوامش ربح منخفضة.‏



كما ثمّن السويدان الدور الذي تقوم به تركيا في دعم الشعب السوري، معرباً عن ‏تطلعه لتطوير التعاون الزراعي، بما يخدم مصالح البلدين.‏



من جانبه، قدم رئيس الوفد التركي نبذة عن الشركة، موضحاً أنها مجموعة شركات ‏قابضة تركية متخصصة في الاستثمار الزراعي، وإكثار البذار، وصناعة البذور، وتعد ‏من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال.‏



وأضاف أن الشركة تهتم بالاستثمار في الأراضي الزراعية، ومعامل إنتاج الأسمدة ‏العضوية، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، إضافة إلى تصنيع مختلف الآليات والمعدات ‏الزراعية، معرباً عن رغبة الشركة في توسيع استثماراتها والتعاون مع الجانب ‏السوري في هذه القطاعات، ومبدياً استعداد الشركة لتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا ‏التعاون.‏



وكان وزير الزراعة بحث مع ‏وفد من شركة باروت لتطوير البذور والاستثمارات ‌‏الزراعية برئاسة المهندس محمود باروت، أمس الأحد، آفاق ‏التعاون المشترك في ‏مجالات الاستثمار الزراعي في ‏سوريا، وتطوير إنتاج البذار، وإدخال التقانات ‏الحديثة، ‏بما يسهم في دعم المزارعين وزيادة ‏الإنتاجية.‏

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