معمل إسمنت عدرا يبدأ بطحن مادة الكلنكر الموردة من شركة إسمنت الشمالية السعودية

ريف دمشق-سانا

بدأت مطاحن معمل عدرا لصناعة الإسمنت بريف دمشق، التابع للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، بطحن مادة الكلنكر، المورد من شركة إسمنت المنطقة الشمالية في السعودية بكمية 200 ألف طن وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الفني المشترك الموقعة بين “عمران” والشركة السعودية في أيلول الماضي.

وسيتم توريد الكمية وفق بنود الاتفاقية على أربع دفعات بمعدل 50 ألف طن شهرياً، وسيكون الطحن بمعدل يومي يتراوح بين 1500 و2000 طن يومياً مع العمل على إنتاج صنف جديد هو “إسمنت بورتلندي بوزولاني” بعيار 42.5.

وأكد مشرف مطاحن الإسمنت في المعمل المهندس علاء ونوس في تصريح لـ سانا أن العمل يجري حالياً لتنفيذ بنود الاتفاقية، مشيراً إلى أن إنتاج الصنف الجديد من الإسمنت سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتنويع المنتجات الوطنية.

من جهته، أوضح مشرف الصيانة في المعمل المهندس عدنان جمعة في تصريح مماثل أنه في إطار الاتفاقية الموقعة مع إسمنت الشمالية، تم تأهيل المطحنتين الأولى والثانية في المعمل، وإجراء الصيانات اللازمة بالإمكانيات المتاحة، لرفع إنتاجية الطحن بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، لتصل لاحقاً إلى 55 طناً يومياً.

وأضاف جمعة: إن الإنتاجية اليومية من الإسمنت تجاوزت حالياً 2000 طن مع استمرار أعمال الصيانة الدورية لتحسين الإنتاجية، وضمان استمرار عمل المطاحن على مدى 24 ساعة، بهدف تأمين التسليمات المطلوبة وفق الاتفاقية.

وكانت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” وقّعت في ال 11 من أيلول 2025 اتفاقاً إستراتيجياً مع مجموعة إسمنت الشمالية السعودية، لتأهيل وتطوير معمل إسمنت عدرا، وذلك على هامش مؤتمر”ENTERCEM 2025″ الدولي لصناعة الإسمنت، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.