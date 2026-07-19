تراجع معظم بورصات الخليج مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران

عواصم-سانا

تراجعت معظم البورصات في منطقة الخليج العربي، اليوم الأحد، مع تصاعد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات برفع أكبر ‌لأسعار الفائدة الأمريكية.

وذكرت رويترز، أن المؤشر في قطر هبط 1.5 % متأثراً بتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 3 %، وانخفض سهم قطر لنقل الغاز “ناقلات” 2 %.

كما هبط المؤشر ⁠في البحرين 1.2 % والمؤشر في الكويت 0.4 %، وتراجع أيضاً المؤشر في سلطنة عمان 1%.

في حين اختتم المؤشر في السعودية التداولات دون تغير يذكر، وزاد سهم أرامكو 0.6 %.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الجمعة الماضي إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران، والتي نُفذت بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكون الليلة السادسة على التوالي التي تشهد غارات أمريكية داخل إيران.