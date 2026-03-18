ارتفاع سعر الذهب 150 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب مجدداً، مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 قيراطاً، في السوق السورية، بمقدار 150 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر السابق.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16550 ليرة مبيعاً، و16200 ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 14200 ليرة مبيعاً، و13850 ليرة شراءً.

وأصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الأربعاء، بلاغاً دعت فيه أصحاب محلات الصاغة إلى الالتزام بإغلاق محالهم في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، باعتباره عطلة إلزامية تشمل جميع محلات الصاغة في سوريا، وذلك في إطار تنظيم عمل القطاع وضمان التقيد بالقرارات الناظمة.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

