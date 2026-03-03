صناعة دمشق وريفها تبحث سبُل دعم الإنتاج الدرامي والسينمائي

دمشق-سانا

استعرض رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي مع رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون علي عنيز، سبُل تطوير قطاع الإنتاج الدرامي والسينمائي في سوريا، ودعم صنّاع الفن وتخفيف تكاليف الإنتاج.

وخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء، في مبنى الغرفة بدمشق، تمت مناقشة واقع الإنتاج الدرامي والسينمائي في المرحلة الحالية، والتحديات التي تواجه الشركات المنتجة، إضافة إلى آليات استدامة الموارد وتطوير الخدمات المقدمة للمنتجين، بما يعزز حضور الدراما السورية في المواسم المقبلة.

وبيّن المولوي أهمية الدراما السورية في تسليط الضوء على جرائم النظام البائد، مؤكداً استعداد الغرفة لتقديم مختلف أشكال الدعم لإنجاح “مهرجان دمشق السينمائي الدولي” القادم لتكريم صناع الفن والإبداع في مجالي الدراما والدوبلاج، بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الثقافي والاقتصادي.

من جانبه، أكد عنيز حرص اللجنة على تحقيق مصلحة المنتجين والارتقاء بمستوى العمل الفني.

يذكر أن لجنة صناعة السينما والتلفزيون تتبع لغرفة صناعة دمشق وريفها، وتعمل على تطوير الإنتاج الدرامي السوري، وتضم كل الشركات العاملة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في سوريا.