تداولات سوق دمشق تتجاوز 4 ملايين ليرة جديدة في جلسة الثلاثاء

photo 2026 01 25 16 15 38 2 تداولات سوق دمشق تتجاوز 4 ملايين ليرة جديدة في جلسة الثلاثاء

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 4 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 182396 سهماً من خلال 86 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 1.12 بالمئة، ليغلق عند 18 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 11433 سهماً.

FB IMG 1772541038611 تداولات سوق دمشق تتجاوز 4 ملايين ليرة جديدة في جلسة الثلاثاء

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي الذي انخفض بنسبة 0.20 بالمئة، ليغلق عند 14 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.36 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما انخفض سهم فرنسبنك- سوريا بنسبة 4.98 بالمئة، ليغلق عند 17 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الإثنين، بقيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 12 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 549867 سهماً من خلال 156صفقة.

