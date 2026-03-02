ارتفاع جديد لأسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية بمقدار 250 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنةً بالسعر الذي سجله مساء اليوم، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 17600 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، التي أصدرتها بعد الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17850 ليرة مبيعاً، 17500 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 15300 ألف ليرة مبيعاً، 14950 ليرة شراءً.

وعادت أسعار الذهب للارتفاع عالمياً نتيجة التوترات الجيوسياسية، حيث سجلت الأونصة مساء اليوم سعراً عند 5336 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها ووضعها بشكلٍ واضح على واجهة المحل، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.