الاقتصاد والصناعة توقع مذكرة تفاهم مع شركة بوابة الهندسة للبحث والتطوير

دمشق-سانا

وقع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد والصناعة، ممثلة بالإدارة العامة للصناعة، وشركة بوابة الهندسة للبحث والتطوير السورية، ممثلة بمديرها التنفيذي حسام الدين فاعل، وذلك في إطار سبل تعزيز التخطيط الاستراتيجي.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعت في مبنى الإدارة العامة للصناعة بدمشق اليوم، إلى توطيد أواصر التعاون في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها التخطيط الوطني للمدن الصناعية والتخطيط الإقليمي لمدن المعارض، وتحليل سلاسل القيمة للصناعات.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز كفاءة التخطيط، وتطوير البنية المؤسسية للقطاع الصناعي بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة.