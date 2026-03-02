السعودية: إغلاق مصفاة تابعة لـ أرامكو جراء اعتداء بمسيّرات

الرياض-سانا

أغلقت شركة أرامكو السعودية مصفاة رأس تنورة بصورة احترازية، عقب اعتداء بطائرات مسيّرة استهدف محيطها، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه دون تسجيل إصابات أو تأثير على الإمدادات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله: إن الحادث وقع صباح اليوم نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض طائرتين مسيّرتين، حيث تعاملت فرق الطوارئ مع الحريق بشكل فوري.

وأضاف المصدر: “إنه جرى إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة كإجراء احترازي”، مؤكداً استمرار إمدادات البترول، ومشتقاته للأسواق المحلية بشكل طبيعي.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع في السعودية اللواء تركي المالكي أكد في تصريح لقناة العربية اعتراض مسيّرتين حاولتا استهداف مصفاة رأس تنورة، ونجاح عملية التصدي للهجوم.

وأوضح أنه لم تُسجل أي إصابات بين المدنيين نتيجة عملية الاعتراض، مشيراً إلى اندلاع حريق محدود داخل المصفاة بسبب سقوط شظايا، تمت السيطرة عليه بسرعة.

وتشن إيران اعتداءات على عدد من الدول العربية، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها يوم السبت الماضي.