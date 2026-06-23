مجلس الأعمال السوري اللبناني: نسعى للانطلاق نحو آفاق أوسع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بيروت-سانا

عقد الجانب اللبناني في مجلس الأعمال السوري – اللبناني اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حضره وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، تأكيده الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص اللبناني لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد شقير أن “تحقيق الاستقرار في سوريا، بالتوازي مع مسار إعادة بناء الدولة في لبنان، يفتح أمام القطاع الخاص في البلدين آفاقاً واسعة وفرصاً واعدة في مختلف المجالات، سواء في سوريا أو لبنان، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين”.

وتعهد رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان “بدعم المجلس، لتحقيق تقدم فعلي ونوعي، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، ويعزز آفاق التعاون والتنمية المشتركة”، متمنياً للمجلس “التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه المرجوة”.



من جانبه، أشار الوزير البساط إلى أن “زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على رأس وفد وزاري إلى سوريا في منتصف أيار الماضي شكّلت محطة تأسيسية لإطلاق مسار جديد من التعاون بين البلدين على مختلف المستويات”.

ودعا البساط إلى “تشكيل هيئة وزارية رسمية مشتركة تتولى مأسسة العلاقات السورية – اللبنانية ووضعها ضمن إطار مؤسساتي مستدام”، مضيفاً: “نحن نعلم أن الأشقاء في سوريا يعملون على التوجهات نفسها”.



وأشار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني إلى “وجود فريق عمل مصغّر، يتولى متابعة عدد من الملفات الأساسية ولا سيما في مجالات الجمارك والترانزيت، وفتح معابر جديدة، وتوحيد أو تسهيل الفحوصات المخبرية، ومعالجة قضايا التأشيرات وغير ذلك”.



من جانبه، أعرب رئيس المجلس خليل عرب عن أمله في أن “يتمكن المجلس من إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية السورية – اللبنانية”.

وأشار إلى أن “التركيز سيكون بصورة أساسية على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص السوري، للانطلاق نحو آفاق أوسع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.



وفي منتصف آذار الماضي أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري – اللبناني عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.