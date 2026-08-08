وزير الطاقة يبحث مع وفد البنك الدولي تطوير قطاع المياه وأولويات إعادة التأهيل

IMG 20260808 005114 583 وزير الطاقة يبحث مع وفد البنك الدولي تطوير قطاع المياه وأولويات إعادة التأهيل

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وفد من البنك الدولي، وضع قطاع المياه في سوريا، وأولويات إعادة تأهيل محطات المياه والكهرباء، وفق ‏الاحتياجات الوطنية.‏
 
‏وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الجمعة، أن وفد البنك الدولي ضم ‏مديرة دائرة الشرق الأوسط داليا خليفة، ومديرة العمليات في ‏دائرة الشرق الأوسط إيبيك ألكان، وبعض المعنيين من الخبراء والمستشارين ‏المتخصصين.‏
 
وأبدى الوفد استعداده للعمل ضمن أولويات الوزارة، وتنفيذ مشروعات بقطاعي الكهرباء والمياه، كما أعلن استعداده لتعزيز التعاون في البرامج والمشروعات التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية، ودعم جهود التعافي المبكر في قطاعات الطاقة.
 
حضر الاجتماع معاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد.

IMG 20260808 005118 675 وزير الطاقة يبحث مع وفد البنك الدولي تطوير قطاع المياه وأولويات إعادة التأهيل
IMG 20260808 005134 035 وزير الطاقة يبحث مع وفد البنك الدولي تطوير قطاع المياه وأولويات إعادة التأهيل
IMG 20260808 005148 369 وزير الطاقة يبحث مع وفد البنك الدولي تطوير قطاع المياه وأولويات إعادة التأهيل


 

مجلس الأعمال السوري الفرنسي يقيم حفل استقبال للوفد ‏الفرنسي في دمشق
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع القائم بالأعمال الياباني التعاون التجاري والاستثماري
وزارة النقل تعلن دليل الوثائق المطلوبة لمعاملات المركبات الصادرة عن مديريات النقل
بيان مشترك سوري أذربيجاني تركي قطري: مشروع توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا رمز للتضامن الإقليمي
وزراء مالية 11 دولة يحذرون من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك