وزير الطاقة يبحث مع وفد البنك الدولي تطوير قطاع المياه وأولويات إعادة التأهيل

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وفد من البنك الدولي، وضع قطاع المياه في سوريا، وأولويات إعادة تأهيل محطات المياه والكهرباء، وفق ‏الاحتياجات الوطنية.‏



‏وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الجمعة، أن وفد البنك الدولي ضم ‏مديرة دائرة الشرق الأوسط داليا خليفة، ومديرة العمليات في ‏دائرة الشرق الأوسط إيبيك ألكان، وبعض المعنيين من الخبراء والمستشارين ‏المتخصصين.‏



وأبدى الوفد استعداده للعمل ضمن أولويات الوزارة، وتنفيذ مشروعات بقطاعي الكهرباء والمياه، كما أعلن استعداده لتعزيز التعاون في البرامج والمشروعات التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية، ودعم جهود التعافي المبكر في قطاعات الطاقة.



حضر الاجتماع معاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد.



