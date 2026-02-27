مباحثات سورية سعودية لدعم مشاريع المياه في سوريا وبناء القدرات الوطنية

الرياض-سانا

ناقش وفد وزارة الطاقة برئاسة معاون الوزير لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، وبمشاركة معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، عدداً من المقترحات الفنية الداعمة لقطاع المياه في سوريا شملت تعزيز التعاون في إعداد الدراسات الفنية للمشاريع الاستراتيجية، وتشكيل فرق هندسية ميدانية مساندة، إضافة إلى دعم برامج بناء القدرات للكوادر الهندسية والفنية.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان اليوم الجمعة أن المباحثات ركزت أيضاً على مجالات استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل شبكات المياه، وتطوير نظم القياس والتحكم، وتوطين بعض الحلول التقنية التي تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد المائي.

وأكد الجانب السوري أهمية التدريب المتخصص ونقل الخبرات العملية، ولا سيما في مجالات الحوكمة، وإدارة الموارد، وتشغيل المنشآت المائية، بما يعزز جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وعقد الوفد الذي ضم أيضاً مدير الهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوّان، جلسات رسمية مع قيادات قطاع المياه في المملكة، جرى خلالها استعراض واقع قطاع المياه في سوريا والتحديات المرتبطة بالإدارة والاستدامة، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من النماذج التنظيمية السعودية في فصل الأدوار المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير الأطر الناظمة للعمل المائي.

واطلع الوفد على التجربة السعودية المتقدمة في إدارة قطاع المياه وتعزيز أطر الحوكمة المؤسسية، وأجرى جولات ميدانية شملت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بحث خلالها آليات إدارة الموارد المائية وتكامل السياسات المائية مع خطط التنمية المستدامة.

كذلك زار الوفد محطة تحلية الشعيبة، واطلع على منظومة إنتاج المياه المحلاة، وتقنيات التشغيل والصيانة، وأنظمة الجودة والتحكم، إضافة إلى التعرف على نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل منشآت التحلية.

وشملت الزيارات أيضاً محطات الرفع والتقوية باتجاه الطائف؛ إذ تعرّف الوفد على تقنيات الضخ عالي الارتفاع، وإدارة الضغوط، ورفع كفاءة الطاقة في شبكات نقل المياه لمسافات طويلة؛ بما يشكل تجربة مهمة للاستفادة منها في مشاريع مماثلة داخل سوريا.

كما اطّلع الوفد على برامج التدريب وبناء القدرات في أكاديمية المياه، وما تقدمه من نماذج متقدمة في تأهيل الكوادر العاملة في قطاع المياه.

وزار الوفد منشآت صناعية متخصصة، من بينها شركة “SMC”؛ للاطلاع على خطوط إنتاج عدادات المياه الذكية، وتقنيات القياس والتحكم عن بعد، إضافة إلى زيارة شركة “أميانتيت” للتعرف على تقنيات تصنيع القساطل والصمامات والملحقات الخاصة بالمياه.

وأكد الوفد أن هذه الزيارات تشكل قاعدة عملية لدراسة إمكانية نقل الخبرات والتقنيات وتوطين بعض الصناعات المرتبطة بقطاع المياه مستقبلاً؛ بما يدعم مشاريع البنية التحتية ويرفع كفاءة الخدمات المائية في سوريا.

وكانت سوريا والسعودية وقعتا في السابع من شباط الجاري، وبرعاية وحضور الرئيس أحمد الشرع، مجموعة من العقود الاستراتيجية شملت قطاعات الطيران والاتصالات والبنية التحتية والمياه والتطوير العقاري، في خطوة تعد الأوسع منذ استئناف العلاقات الثنائية، وتمثل انتقالاً عملياً إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.