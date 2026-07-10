بريطانيا ترحب باستعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

دمشق-سانا

رحب مكتب الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا، اليوم الجمعة، باستعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال المكتب في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس: “تقرّ المملكة المتحدة بهذه اللحظة التاريخية، وترحب بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتحيي الشعب السوري وتفانيه في القضاء على إرث الأسد البغيض”.

وكان المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد أمس، قراراً يقضي بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالتحول الذي شهدته سوريا، وبجهود مؤسساتها في تنفيذ التزاماتها وتعاونها البنّاء مع الأمانة الفنية في معالجة إرث البرنامج الكيميائي العائد إلى حقبة النظام البائد.

وفي 21 نيسان 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا، بعد أن أثبتت المنظمة استخدام النظام البائد أسلحة كيميائية في هجمات وقعت عامي 2017 و2018، كما وثقت تقارير أممية وحقوقية استمرار استخدام النظام البائد للأسلحة الكيميائية خلال سنوات الحرب، رغم انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 والتزامه بتفكيك برنامجه الكيميائي.