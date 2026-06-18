البنك الإسلامي للتنمية وقطر الخيرية يوقعان اتفاقية لتوسيع دعم النازحين

باكو-سانا



أعلن البنك الإسلامي للتنمية، بصفته أمين الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، توقيع اتفاقية استراتيجية لمساهمة الجهات المانحة مع مؤسسة قطر الخيرية، بهدف توسيع نطاق دعم النازحين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المدير المكلف بإدارة الصناديق الخاصة والاستئمانية في البنك محمد جمال الساعاتي قوله: إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساعدات الإنسانية المستدامة، وتوفير إطار لدعم اللاجئين والنازحين داخلياً، والمجتمعات المضيفة الأكثر احتياجاً في الدول الأعضاء.



وبموجب الاتفاقية، تسهم قطر الخيرية بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي على شكل وقف، ما يعزز قدرات الصندوق، ويوسع أثره الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجاً.



وأشار الساعاتي إلى أن الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين يمثل نموذجاً وقفياً مستداماً يسهم في دعم الفئات المتضررة، وتعزيز قدرتها على الصمود وتحسين فرص التنمية.



ويعمل البنك الإسلامي للتنمية ومقره مدينة جدة وفق استراتيجية تهدف إلى تقديم دعم إنساني مستدام للنازحين قسراً واللاجئين، والمجتمعات المضيفة في الدول الأعضاء.

