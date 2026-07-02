(إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة التعليم العالي – مشفى الأطفال بدمشق

مشفى الأطفال (إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة التعليم العالي - مشفى الأطفال بدمشق

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع : تأمين غاز الأوكسجين الطبي المعبأ باسطوانات لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-مشفى الاطفال، وفقًا للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة:

045-ع-2026، تاريخ الإعلان: 02-تموز-2026

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (330000 ل . س) ثلاثمائة وثلاثون ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة، وتدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد /تدفع خلال 10 أيام من توقيع الإحالة، وتدفع لصالح الجهة الطالبة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

عام كامل من تاريخ أمر المباشرة.
المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه: 90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

أرض مستودعات مشفى الأطفال.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (045– ع – 2026) وتاريخها (02-تموز- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.
لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

50 $ خمسون دولار امريكي لا غـير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 04 آب 2026.

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

photo 2026 07 02 08 14 14 (إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة التعليم العالي - مشفى الأطفال بدمشق
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 31 من كانون الأول 2025
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق ورشة عمل في دمشق لمناقشة الهيكلية الإدارية الجديدة
التجارة الداخلية تجري جولة رقابية على محال بيع اللحوم في محافظة درعا
الجامعة الافتراضية السورية تمدد التسجيل على مفاضلة فصل خريف 2025 حتى الأحد القادم
نقابة المحامين تعقد مؤتمرها الاستثنائي الأول بعد التحرير تحت شعار تعزيز دور القانون والعدالة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك