(إعلان حكومي) دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة التعليم العالي – مشفى الأطفال بدمشق

إعلان تحريري-سانا
تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــ مشروع : تأمين غاز الأوكسجين الطبي المعبأ باسطوانات لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-مشفى الاطفال، وفقًا للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.
رقم المناقصة:
045-ع-2026، تاريخ الإعلان: 02-تموز-2026
الشروط العامة
التأمينات الأولية:
مبلغ وقدره (330000 ل . س) ثلاثمائة وثلاثون ألف ليرة سورية جديدة فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة، وتدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.
التأمينات النهائية:
10 % من قيمة العقد /تدفع خلال 10 أيام من توقيع الإحالة، وتدفع لصالح الجهة الطالبة.
غرامة التأخير:
واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.
مدة التنفيذ:
عام كامل من تاريخ أمر المباشرة.
المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه: 90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.
مكان التسليم:
أرض مستودعات مشفى الأطفال.
الأوراق المطلوبة:
يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (045– ع – 2026) وتاريخها (02-تموز- 2026).
1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية. (يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول).
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.
لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.
مكان الحصول على دفاتر الشروط:
مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد – الطابق الأول ضمن مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.
سعر الإضبارة:
50 $ خمسون دولار امريكي لا غـير، علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.
موعد إغلاق المناقصة:
تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 04 آب 2026.
عنوان تسليم العروض:
تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.