مدير عام الحبوب يتفقد صوامع ومطاحن دير الزور والرقة

دير الزور-الرقة-سانا

تفقّد مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان فروع المؤسسة في محافظتي الرقة ودير الزور، بهدف تقييم الواقع التشغيلي، والاطلاع على جاهزية الصوامع والمطاحن بالمنطقة الشرقية، ولا سيما المنشآت التي أعيدت إلى الخدمة مؤخراً.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجولة شملت لقاءات مع الكوادر العاملة في الصوامع والمطاحن، وتمت تسوية أوضاع العاملين الذين كانوا يعملون في منشآت خارج السيطرة سابقاً، مع توجيه بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة بشكل فوري.

كما اطلع العثمان على سير العمل في المواقع التي تسلمتها المؤسسة، وناقش مع المعنيين خطة شحن وتجميع الحبوب استعداداً لموسم شراء القمح القادم، إضافة الى مقترحات الكوادر الفنية والإدارية لمعالجة الصعوبات، وضمان انسيابية العمل خلال استلام الموسم.

وتفقد العثمان صومعة الفرات، ومطحنة الفرات، وجاهزيتهما الفنية والتشغيلية، ونوعية الدقيق المنتج ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن توفير مادة الدقيق بجودة مناسبة، فيما ناقش في الرقة مشروع صيانة وتأهيل مطحنة هنيدي، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال التأهيل ووضع المطحنة في الخدمة لتلبية احتياجات المنطقة.

وأشار العثمان خلال لقاءاته مع كوادر هذه المؤسسات، إلى أن الجولة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تقييم احتياجات الفروع، وإعادة تفعيل مختلف قطاعات المؤسسة، استعداداً للموسم القادم، وضمان استقرار العملية الإنتاجية.

وكان مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان تفقد أول أمس الإثنين، صوامع تل حميس وصباح الخير في محافظة الحسكة، وذلك للاطلاع على واقعها الفني ومدى جاهزيتها لتخزين الحبوب.