تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تتجاوز الـ9.5 ملايين ليرة جديدة في جلسة الأربعاء

دمشق-سانا

‏سجّل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأربعاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ9.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 312654 سهماً من خلال 300 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 0.20 بالمئة، ليغلق عند 19 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 114608 أسهم، بينما ارتفع سهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية بنسبة 4.64 بالمئة، ليغلق عند 370 ليرة جديدة، كما ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 0.18 بالمئة، ليغلق عند 670 ليرة جديدة.

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك قطر الوطني سوريا الذي انخفض بنسبة 2.86% ليغلق عند 24 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.95 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما انخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.05 بالمئة ليغلق عند 17 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏ ‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة أمس الثلاثاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 4.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 228788 سهماً من خلال 138 صفقة.