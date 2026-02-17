النفط يصعد والذهب يتراجع

واشنطن- سانا

ارتفعت أسعار النفط قبيل انطلاق محادثات أمريكا وإيران في جنيف اليوم الثلاثاء مدفوعاً بحساسية المستثمرين لأي تطورات قد تطال الإمدادات، فيما تراجع الذهب متأثراً بانحسار المخاطر الجيوسياسية في إيران وروسيا، إلى جانب ارتفاع الدولار، وترقب توجهات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وذكر موقع قناة “سي إن إن” الاقتصادية أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 4.953.90 دولاراً للأونصة، بعد أن تراجع 1 % في وقت سابق من الجلسة، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر نيسان 1.5 % إلى 4.972.90 دولاراً للأونصة.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد تراجع سعر الفضة 1.6 % إلى 75.33 دولاراً للأونصة بعد أن هبط بأكثر من 3 % في وقت سابق، كما انخفض البلاتين 1.3 % إلى 2.014.08 دولار للأونصة، وخسر البلاديوم 2.3 % إلى 1.685.48 دولاراً للأونصة.

بالمقابل ارتفعت أسعار النفط قبل محادثات جنيف، في ظل توقعات بزيادة إمدادات تحالف أوبك+، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.29 %، فيما ارتفع خام برنت 1.33 %.

ويتحرك النفط في نطاق حساس لأي إشارات تتعلق بإيران ومضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط العالمية.