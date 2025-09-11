“عمران” تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الإسمنت بسوريا خلال مؤتمر دولي في إسطنبول

إسطنبول- سانا

بمشاركة سوريا، انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم فعاليات مؤتمر ENTERCEM 2025 الدولي المتخصص في صناعة الإسمنت، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء في هذا القطاع الاستراتيجي.

وخلال إحدى الجلسات الرئيسية، قدّم محمود فضيلة المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” عرضاً حول واقع صناعة الإسمنت في سوريا، تناول فيه أبرز التحديات الراهنة وفرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب تحليل مفصّل لحركة العرض والطلب على الإسمنت خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.

كما استعرض فضيلة رؤية الشركة المستقبلية لتطوير صناعة الإسمنت في سوريا، ودور هذا القطاع المحوري في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك قاعدة متينة لإعادة بناء هذا القطاع بفضل توافر المواد الأولية، والكوادر البشرية المؤهلة، والخبرة الصناعية الطويلة.

وأكد أن شركة “عمران” تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة لتلبية احتياجات السوق المحلي بما يتماشى مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، داعياً المستثمرين المحليين والدوليين إلى اغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الإسمنت السوري، والانخراط في شراكات تعاونية تفتح آفاقاً جديدة للتنمية.

ويمثل مؤتمر ENTERCEM منصة دولية رائدة لعرض أحدث الاتجاهات والتحليلات المتعلقة بصناعة الإسمنت والكلنكر، من حيث الإنتاج والأسعار والتأثيرات الاقتصادية والبيئية، وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 500 خبير وممثل عن شركات ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد صناعة الإسمنت في سوريا من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار، نظراً للحاجة الكبيرة لهذه المادة في عمليات إعادة الإعمار للمساكن والبنى التحتية التي دمرها النظام البائد.