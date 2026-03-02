ارتفاع في أسعار النفط مع اتساع التصعيد العسكري وتعطّل الشحن في الخليج العربي

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط بنسبة سبعة بالمئة اليوم الإثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، مدفوعة بتصاعد التوترات العسكرية والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما رافقها من أضرار في ناقلات نفط وتعطّل لحركة الشحن في الخليج العربي.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى 82.37 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2025، وذلك في أول جلسة تداول بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران ومقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم السبت.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.66 دولارات، أو 6.95 بالمئة، ليبلغ 71.68 دولاراً للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق 75.33 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ حزيران 2025.

وأدى التصعيد العسكري إلى تعطيل حركة الشحن البحري بمنطقة الخليج العربي، ولا سيما في مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية، فقد عبر المضيق عام 2024 نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي، إضافة إلى نحو خُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال، معظمها من قطر.